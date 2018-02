Real Madrid volta a empatar e falha subida ao terceiro lugar

Ontem às 22:48 Facebook

O Real Madrid empatou este sábado em casa do Levante (2-2), em jogo da 22.ª jornada da Liga espanhola, e falhou a subida ao terceiro lugar da tabela.

Os campeões de Espanha e da Europa em título, a realizarem uma temporada irregular, estiveram a ganhar por duas vezes, mas foram impedidos pela resposta do Levante, que somou um ponto importante na luta pela manutenção.

Os merengues não conseguiram vencer o 17.º classificado de La Liga, o primeiro emblema acima da zona de descida, e falharam a subida ao terceiro lugar, uma vez que o Valência, que tem um jogo a mais, só joga no domingo, na visita ao segundo classificado Atlético de Madrid.

O Real segue no quarto lugar, com 39 pontos, menos um que o Valência, menos sete que o rival Atlético e menos 18 que o líder, o Barcelona, que no domingo visita o Espanyol num dérbi da Catalunha.

No Estádio Ciutat de Valencia, o capitão Sergio Ramos adiantou os madrilenos, ao responder de cabeça a um pontapé de canto do alemão Kroos, aos 11 minutos, mas o ganês Boateng empatou o encontro já nos descontos do primeiro tempo.

Com Cristiano Ronaldo em campo, os blancos mostraram muitas dificuldades em criar oportunidades de perigo, e em converter as que criaram, com Isco Alarcón a fazer o 2-1 aos 81, imediatamente antes da substituição do craque português, que deu o lugar a Asensio.

O Real parecia encaminhar-se para uma vitória sofrida e para colocar pressão no Valência e Atlético de Madrid, que se defrontam no domingo, mas o italiano Pazzini, reforço do último dia do mercado de inverno para o Levante, empatou o encontro aos 89 e gelou os campeões em título.

O golo na estreia do avançado, emprestado pelo Verona, valeu um ponto importante ao Levante na luta pela manutenção, chegando aos 20, três acima da linha de água.

Antes, o Alavés também se afastou dos lugares de descida ao bater em casa o Celta de Vigo, graças a uma boa exibição de Munir, que assistiu o primeiro, de Pedraza (quatro minutos), antes de fazer o 2-0 aos 18. Aspas reduziu, em tempo de descontos.

O Bétis deu um salto na classificação, ao subir três posições para nono, com a vitória caseira sobre o Villarreal (2-1), graças a um bis de Moron, aos 45 e aos 65.

O submarino amarelo, que perdeu o defesa italiano Bonera aos 35 minutos por expulsão, só conseguiu reduzir pelo colombiano Bacca, aos 80, e perdeu a oportunidade de igualar o Valência no terceiro lugar, continuando em quinto, com 37 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Eibar goleou em casa o Sevilha, por 5-1, e aproximou-se dos lugares europeus, subindo a sétimo, a um ponto dos andaluzes, que tiveram o mexicano Layún, emprestado pelo F. C. Porto, no onze.

A formação basca, que não teve Paulo Oliveira, lesionado, viu Kike marcar no primeiro minuto e embalou para um triunfo claro, selado com um bis do chileno Fabián Orellana, aos 17 e 61, um golo de Ivan Ramis, aos 32, e outro de Anaitz Arbilla, aos 83.

Pelo meio, aos 21 minutos, o Sevilha ainda reduziu, por intermédio de Pablo Sarabia, na transformação de uma grande penalidade.

A derrota do Celta de Vigo, que não conseguiu aproveitar o desaire anterior do Sevilha, trouxe nova alegria ao Eibar, que tem agora 32 pontos, menos um que o Sevilha e mais um que o Celta.

No domingo, o líder Barcelona pode dilatar a vantagem na frente para os principais perseguidores, podendo alargar para 21 os pontos de vantagem para o Real e beneficiar do jogo grande da jornada, a receção do segundo classificado, o Atlético Madrid, ao terceiro, o Valência.