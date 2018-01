JN Hoje às 17:30 Facebook

A equipa de Zidane perdeu (1-0), este sábado, em casa com o Villarreal e podem ficar a 18 pontos do Barcelona, líder do campeonato.

Apesar do domínio claro dos Merengues ao longo do encontro, o Real Madrid não conseguiu concretizar nenhuma das muitas oportunidades de golo criadas. O Vilarreal chegou ao golo aos 88 minutos, por Pablo Fornals.

Com este resultado, o Real Madrid pode ficar a 18 pontos do Barcelona, caso os catalães vençam este domingo a Real Sociedad.