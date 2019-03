Nuno Barbosa Hoje às 18:52 Facebook

Intervalo no Braga - V. Guimarães com vantagem para os homens da casa, graças a um golo de Ricardo Horta, aos 34 minutos. O avançado aproveitou da melhor maneira um primeiro remate de Fransérgio para dar vantagem aos arsenalistas.

Os números da primeira parte mostram a supremacia do Braga em relação ao V. Guimarães, que também está espelhada no marcador. Os arsenalistas têm mais remates (5-4), posse de bola (51%-49%) e faltas cometidas (9-7). Os vitorianos, por outro lado, dispuseram de mais pontapés de canto do que os rivais (4-1).

Recorde-se que viveram-se momentos de tensão antes do apito inicial desta partida, na chegada dos adeptos do V. Guimarães ao Municipal de Braga.

Veja abaixo o golo de Ricardo Horta que deu a vantagem ao Braga.