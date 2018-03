Receitas e despesas concentradas nos três "grandes" clubes

João Pedro Campos Hoje às 20:03 Facebook

Os três primeiros classificados da Liga NOS em 2016/2017 (Benfica, F. C. Porto e Sporting) representam 76% das receitas das sociedades desportivas na última temporada. Os mesmos clubes são responsáveis também por 79% das despesas.

Segundo o anuário do futebol profissional apresentado esta sexta-feira pela Liga em Coimbra, as sociedades desportivas da Liga NOS tiveram uma receita de 659 milhões de euros, dos quais apenas 99 milhões pertencem aos clubes entre o 7.º e o 18.º lugar. As despesas entre os 18 clubes foram de 585 milhões.

Miguel Farinha, da EY, consultora que elaborou o anuário em conjunto com a Liga, aponta para a questão das assimetrias relacionadas com os direitos televisivos. "A Liga Portuguesa é a única que não tem os direitos de transmissão televisiva centralizados e é aquela onde as assimetrias entre os clubes são maiores", aponta.

Segundo o documento, os primeiros classificados da Liga Portuguesa recebem 14 vezes mais receitas pela transmissão televisiva do que os clubes de meio da tabela. Nas Ligas Inglesa e Alemã o rácio é abaixo dos 2%.