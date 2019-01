Recordes debaixo de fogo no clássico de Alvalade

Nuno Barbosa Hoje às 22:15 Facebook

Sporting é a única equipa que venceu todos os jogos que disputou em casa para o campeonato. F. C. Porto procura meter a 19.ª na "viagem dos horrores".

O registo do F. C. Porto de 18 jogos consecutivos a vencer é o mais mediático por ter uma carga histórica, mas o Sporting também tem um recorde em risco no duelo de tripla, marcado para sábado (15.30 horas, SportTV1), em Alvalade. Um empate no clássico, por exemplo, poderá fazer cair as marcas de excelência de leões e dragões.

A tabela classificativa da presente edição do campeonato mostra que, até ao momento, o Sporting é a única equipa que venceu todos os jogos que disputou em casa. São oito partidas nessa condição e um registo que os dragões tentarão quebrar, tarefa que não se perspetiva fácil, sobretudo no cenário de vitória em Alvalade, algo que escapa ao F. C. Porto desde a edição 2008/09 do campeonato.

Quer isto dizer que, para bater o recorde de vitórias consecutivas, a equipa de Sérgio Conceição terá de repetir o feito de Jesualdo Ferreira, o último treinador do F. C. Porto que logrou vencer no território do leão. Nessa partida, Lisandro López e Bruno Alves marcaram para os dragões e, pelo meio, de grande penalidade, João Moutinho atirou a contar para os sportinguistas. Todos os golos foram alcançados na primeira parte dessa partida.

De lá para cá, no conjunto de todas as competições, o F. C. Porto foi a Alvalade defrontar o Sporting em 13 diferentes ocasiões, registando seis derrotas e sete empates, um deles na pretérita edição do campeonato, já com Sérgio Conceição ao leme.

Ainda na época passada, o F. C. Porto voltaria a Alvalade, mas para as meias-finais da Taça de Portugal e saiu derrotado, por 1-0. A vantagem conseguida no Dragão acabaria por ser vergada nas grandes penalidades e os portistas saíram da prova. Outro dado que revela a superioridade leonina nas receções aos dragões é aquele que mostra que Alvalade é o estádio onde o F. C. Porto menos pontos conquistou nas 10 edições do campeonato anteriores à presente. Em 30 possíveis, os dragões só conseguiram conquistar oito no terreno dos leões.

Resta saber como será desta feita, sendo que o F. C. Porto precisa de vencer para lograr entrar para o "Guinness", com 19 vitórias consecutivas, algo nunca visto na história do futebol português.

Para já, o registo de 18 triunfos seguidos já é recorde, mas a par do que foi conseguido pelo Benfica de Jorge Jesus, na temporada de 2010/11.

Sabia que apenas um jogador do atual plantel do F. C. Porto conseguiu marcar golo ao Sporting, em Alvalade, para o campeonato?

Felipe é o autor desse feito. Na época de 2016/17, o central inaugurou o marcador, mas o Sporting conseguiu a reviravolta (2-1). Antes, de azul e branco, na Liga, foi Falcao a abanar as redes de Alvalade (2010/11).