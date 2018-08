Recuperação épica vale empate do Santa Clara frente ao Braga

Ontem às 22:35 Facebook

O Santa Clara empatou este domingo em casa com o Sporting de Braga (3-3), em jogo da segunda jornada da Liga, em que os insulares estiveram a perder por 3-0.

Pablo (24 minutos), Wilson Eduardo (29) e Dyego Souza (40) colocaram os bracarenses a vencer por 3-0, mas, na segunda parte, o Santa Clara chegou ao empate, com golos de Thiago Santana (46), Zé Manuel (60) e Fábio Cardoso (65).

Com este resultado, o recém-promovido Santa Clara somou o primeiro ponto e subiu a 13.º, enquanto o Sporting de Braga segue no quarto posto, com quatro.