"Reds" ganham nos milhões, dragões à frente nos troféus

Liverpool possui orçamento quatro vezes superior e plantel com o triplo do valor de mercado. F. C. Porto tem mais títulos.

Na contagem decrescente para a 1.ª mão dos quartos de final, que levará o F. C. Porto até Anfield para defrontar, esta terça-feira, o Liverpool, sobra a constatação de que os dois clubes vivem em realidades financeiras diferentes, com larga vantagem para os "reds", sem que os dragões lhes fiquem atrás no que ao palmarés diz respeito.

A força do dinheiro do futebol inglês coloca o clube da cidade dos Beatles perto do topo europeu em receitas e investimento. Com um orçamento de 530 milhões de euros para a época em curso, o Liverpool gastou 190 milhões em reforços para o plantel às ordens do treinador alemão Jurgen Klopp, que, segundo o site Transfermarkt, possui um valor de mercado de 950 milhões. O jogador mais valioso da equipa inglesa é o avançado egípcio Salah, avaliado em 150 milhões de euros, com um salário anual de quase 12 milhões.

Sem surpresas, como qualquer clube português, o F. C. Porto não tem hipóteses de se aproximar destes números. A SAD azul e branca orçamentou gastar 135 milhões de euros em 2018/19, quatro vezes menos do que o adversário, e o plantel comandado por Sérgio Conceição vale 320 milhões, um valor três vezes inferior ao dos "reds". O defesa Militão é o mais cotado da equipa portista, com o passe avaliado em 50 milhões, quantia estabelecida na cláusula de rescisão, que o Real Madrid já aceitou pagar para ter o internacional brasileiro na próxima época.

Nos títulos, a vantagem do Liverpool é menor quando contabilizadas apenas as taças internacionais (onze contra sete) e o F. C. Porto passa para a frente no que concerne ao palmarés total: 72 troféus para os dragões e 59 para o clube de Anfield, que não ganha a Liga inglesa desde 1990.