Reforço Niltinho nas escolhas de Daniel Ramos para visita ao F. C. Porto

Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

O extremo Niltinho, reforço do Desportivo de Chaves oficializado na terça-feira, integra os convocados para a deslocação ao terreno do F. C. Porto no sábado, para a primeira jornada da Liga de futebol.

O atacante brasileiro de 24 anos foi anunciado como reforço em 7 de agosto e realizou o primeiro treino na quarta-feira, mas foi chamado pelo técnico do emblema de Trás-os-Montes, Daniel Ramos, que convocou 19 jogadores.

Na lista de convocados divulgada, nesta sexta-feira, na página oficial do Desportivo de Chaves fazem parte nove reforços para a nova temporada.

O treinador do clube flaviense não pode contar com o lateral direito Paulinho e com o médio Bressan, que irão cumprir o último de dois jogos de castigo.

A formação azul-grená já fez história na nova temporada, ao conseguir o apuramento inédito para a fase de grupos da Taça da Liga, em 29 de julho, após ter vencido o Arouca, do segundo escalão, nas grandes penalidades, depois de um nulo no tempo regulamentar.

O Desportivo de Chaves defronta o campeão nacional F. C. Porto no sábado, às 21 horas, no Estádio do Dragão, no Porto.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Ricardo e António Filipe.

- Defesas: Nuno André Coelho, Luís Martins, Nikola Maras, Marcão, Djavan e Filipe Brigues.

- Médios: Filipe Melo, Jefferson, Stephen Eustáquio, Ghazaryan, João Teixeira e Bruno Gallo.

- Avançados: Avto, William, Niltinho, Mika e Platiny.