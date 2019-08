Reforço para a baliza do F. C. Porto chegou "feliz" a Portugal

JN Hoje às 00:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional argentino Agustín Marchesín, guarda-redes de 31 anos, que vai assinar pelo F. C. Porto, aterrou esta quinta-feira à noite no aeroporto de Lisboa.

Depois de Nakajima, Zé Luís, Luís Díaz, Renzo Saravia e Iván Marcano, Agustín Marchesín é o reforço que se segue no F. C. Porto. Na passagem pela zona de desembarques do aeroporto Marchesín disse: "Estou feliz, amanhã [sexta-feira] falamos com mais calma. Se falei com Casillas? Ainda não tive oportunidade".

O guarda-redes argentino, de 31 anos, que aterrou ao final da noite desta quinta-feira no aeroporto de Lisboa, chega aos dragões depois de conquistar dois campeonatos e uma taça do México ao serviço do Club América.