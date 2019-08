Reforço para o Braga e guerra por Bas Dost

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:52 Facebook

O Braga garantiu um regresso e, no Sporting, a saída de Bas Dost continua a dar que falar. O Benfica renovou com um jogador dos sub-23 e o PSG considera a cedência de Neymar uma hipótese.

Braga: O avançado português Rui Fonte, que jogava no Fulham de Inglaterra, está de volta ao Sporting de Braga. O negócio, sabe o JN, foi concluído esta terça-feira e o jogador regressa ao Minho, onde passará a estar à disposição do treinador Ricardo Sá Pinto, após assinar por três anos, numa transferência a custo zero. O atacante mudou-se para Inglaterra em 2017, tendo na altura o Sporting de Braga encaixado 9,5 milhões de euros com a venda do passe. Agora, os "Guerreiros" garantem um importante reforço sem desembolsar qualquer verba, ficando o Fulham com 30% do montante encaixado pela SAD do Minho no caso de uma futura transferência.

Sporting: Os leões e o Eintracht Frankfurt já anunciaram um pré-acordo por Bas Dost mas a transferência do avançado do Sporting ainda dá que falar. Esta terça-feira, o clube de Alvalade emitiu um comunicado no qual garante que o holandês pediu para sair mas depois fez exigências. "O seu agente reuniu com o presidente da Sporting SAD e o director desportivo, e transmitiu que Bas Dost queria sair da Sporting SAD, por considerar ter terminado o seu ciclo no clube. A Sporting SAD, que, conforme oportunamente comunicado, também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi no entanto surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência". Mas tais factos foram desmentidos pelo agente do jogador, que acusou o Sporting de falsas acusações. "As alegações de que existiram exigências de última hora da parte do jogador e/ou do seu agente são simplesmente falsas. A administração da SAD foi informada desde o primeiro minuto das condições exigidas pelo jogador para aceitar uma transferência para outro clube", disse.

Benfica: Os encarnados renovaram com Pedro Ganchas, dos sub-23. O defesa, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2011 e passou pelos vários escalões de formação do Benfica.

Chaves: Os flavienses anunciaram Ricardo Moura, ex-Académica. O guarda-redes vai ocupar o lugar de Ricardo Nunes, futebolista que interrompeu a carreira após a descoberta de um problema oncológico.

PSG: Com Barcelona e Real Madrid na corrida por Neymar, o jornal AS garante que fonte do PSG considera a cedência do brasileiro uma hipótese. "Estamos abertos ao empréstimo, mas o objetivo não é chegar a um acordo, é cumprir as condições financeiras requeridas", disse.

Milan: O diretor desportivo do clube italiano, Paolo Maldini, garantiu não haver novidades em relação ao futuro de André Silva. O avançado português está no mercado e chegou a estar perto de reforçar o Mónaco mas o negócio caiu. O Sporting também era uma possibilidade mas a imprensa italiana garante que os leões recuaram.