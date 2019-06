Regresso à Juventus é hipótese para Buffon

Ontem às 23:31 Facebook

Apontado como possível reforço do F. C. Porto para 2019/20, o destino do guarda-redes italiano Gianluigi Buffon poderá ser um regresso ao passado.

Segundo a Imprensa transalpina, o atleta, de 41 anos, estará disponível a aceitar ser suplente do polaco Szczesny na Juventus na época que se avizinha, antes de abraçar uma carreira de dirigente no clube de Turim.

Buffon foi jogador da Juventus durante 17 temporadas - para onde se transferiu, proveniente do Parma, em 2001/02, então por um valor recorde -, conquistou nove campeonatos e muitos outros títulos, mas falhou sempre um dos principais objetivos: a conquista da Liga dos Campeões.

No início de 2018/19, acabou por deixar Turim para assinar pelo Paris Saint-Germain, mas também não foi feliz com a equipa francesa na Champions, competição da qual foi eliminado nos oitavos de final, frente ao Manchester United.

Agora, Buffon poderá regressar a Turim, onde encontrará Cristiano Ronaldo, a nova grande estrela da Vecchia Signora.