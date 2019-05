Regresso de Mangala ao F. C. Porto em equação

Nuno Barbosa Hoje às 22:08 Facebook

Éder Militão e Felipe formaram a dupla de centrais do F. C. Porto em grande parte da época finda, mas a saída dos dois brasileiros já é oficial. Os azuis e brancos estão, por isso, no mercado com o objetivo de reforçar o setor defensivo e o internacional francês, Eliaquim Mangala, é um nome em equação

O central está contratualmente ligado ao Manchester City até 30 de junho de 2020 e, na temporada que agora acabou, fez apenas uma mão-cheia de jogos, todos eles pelas reservas dos "citizens". De fora das contas do treinador Pep Guardiola e a entrar no último ano de contrato, o melhor cenário para o defesa, de 28 anos, passa por deixar imediatamente o campeão inglês e relançar a carreira, sendo que a SAD do F. C. Porto está atenta a uma possível oportunidade de negócio.

O salário elevado do defesa e a parca utilização nas duas últimas épocas serão pontos a ter em conta, mas se essas questões forem ultrapassadas, o regresso de Mangala ao Dragão pode mesmo consumar-se. É certo que o F. C. Porto tem outros alvos para a posição, sobretudo no mercado brasileiro, mas no frente a frente com essas opções, o francês leva a melhor por já conhecer o clube e por estar naturalmente adaptado às exigências do futebol europeu.

Recorde-se que, depois de deixar o F. C. Porto, no verão de 2014 e por 30,5 milhões de euros, Mangala esteve duas épocas completas a jogar no City, a jogar com regularidade. Em 2016/17 foi emprestado ao Valência, mas também ultrapassou a fasquia dos 30 jogos. A primeira parte da época seguinte ainda a cumpriu no City, mas na segunda metade esteve emprestado ao Everton, onde se lesionou num joelho.

Agora, a parte física pode levantar algumas dúvidas, mas se mostrar capacidade física para corresponder às exigências do F. C. Porto, o regresso ao ponto de partida poderá ser uma realidade.

Refira-se a propósito que Sérgio Conceição coincidiu com Mangala no Standard Liège, em 2010/11, quando era adjunto do clube belga e o central um titular indiscutível.