"Regresso de Marega era o que toda a gente queria", diz Conceição

Na antevisão ao jogo deste sábado com o Vitória de Guimarães, no Dragão, Sérgio Conceição abordou a reintegração do avançado maliano nos treinos com o plantel portista, mas não revelou se o vai convocar.

"Marega começou a treinar com o grupo. Neste momento, sinto-o comprometido, envolvido e a treinar como é hábito. É mais um jogador que temos à disposição para eu poder utilizar quando assim o entender", disse Sérgio Conceição, contando alguns pormenores do processo que levou ao regresso do dianteiro às opções, depois de quase três semanas afastado do plantel.

"Houve um momento em que o próprio grupo sente e vem falar com o treinador e com o presidente para reintegrar o Marega nos trabalhos. Senti que era o que toda a gente queria. Não foi um processo fácil, mas normal. Estas três semanas foram um problema para ele. Toda a gente passa por momentos menos bons, mas as coisas não têm de ser eternas. Agora, ele está em igualdade de circunstâncias com todos os outros", acrescentou o técnico.

Sobre o duelo com o Vitória, Conceição considera-o "o mais difícil" da época até agora, apesar de a equipa minhota ter perdido os três jogos oficiais disputados até agora. Para o treinador, o objetivo do F. C. Porto é "somar mais três pontos" e melhorar o nível exibicional da partida com o Belenenses: "Foi um mau jogo da nossa parte. Terá sido o pior desde que assumi aqui o cargo de treinador. Não fomos a equipa que costumamos ser, nem fomos iguais a nós próprios. Foi isso que passei aos jogadores esta semana".