Reyes é a única novidade no onze do F. C. Porto para jogo com o Feirense

Sofia Esteves Teixeira 06 Maio 2018 às 19:32 Facebook

Twitter

O novo campeão nacional recebe, este domingo, o Feirense em jogo a contar pata a 33.ª jornada da liga. Diego Reyes, no lugar do castigado Felipe, é a novidade do onze de Sérgio Conceição.

Para o encontro deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com o lesionado Diogo Dalot e o castigado Felipe. Do lado da equipa do Feirense, o lesionado Barge, o castigado Babanco e Zé Manel, cedido pelo F. C. Porto, não vão a jogo.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Ricardo Pereira, Diego Reyes, Marcano, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Soares e Marega.

Onze do Feirense: ​​​​​​​Caio Secco, Diga, Briseño, Flávio Ramos, Kakuba, Cris, Tiago Silva, Luís Machado, Crivellaro, Edson Farías e João Silva.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e Luís Godinho (Évora) será o árbitro. Manuel Oliveira (Porto) será o videoárbitro.