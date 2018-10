Relatório e contas com maior lucro da história aprovado por unanimidade

JN Hoje às 22:16 Facebook

O relatório e contas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de 2017/18, com o maior lucro da história do organismo, foi, esta segunda-feira, aprovado em assembleia geral (AG), realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O maior lucro de sempre alcançado pelo organismo ficou a dever-se em grande parte à mais-valia decorrente da venda da antiga sede federativa, na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa.



Parte deste resultado positivo será utilizado na construção de uma unidade de alojamento na Cidade do Futebol, com 46 quartos, que já está licenciada e para a qual está previsto o investimento de 3,9 milhões de euros.



A segunda fase da Cidade do Futebol prevê ainda a construção de um museu, um pavilhão para o futsal e um campo para o futebol de praia.



O resultado líquido federativo vai ser ainda aplicado no apoio ao futebol não profissional (1,4 milhões de euros), reforço do programa de apoio aos clubes e associações para o aumento dos praticantes "Crescer2020" (900.000 euros), modernização administrativa dos sócios da FPF (700.000 euros) e reforço dos fundos patrimoniais (104.000 euros), caso sejam aprovados na reunião magna.



A atividade das seleções encabeça os gastos, com 20,2 milhões de euros, dos quais 13,6 milhões de euros na seleção principal, acima de 2,5 milhões nas seleções jovens, 2,2 milhões nas femininas e 1,7 milhões nas de futsal e futebol de praia.



Seguem-se, igualmente no campo das despesas, as rubricas com as atividades desportivas nacionais (12,4 milhões de euros), gastos com pessoal (6,7 milhões de euros) e com prestadores de serviços (5,5 milhões de euros).



Em mensagem aos delegados da FPF, o presidente Fernando Gomes disse que estes resultados demonstram os "sólidos alicerces financeiros, com contas equilibradas, receitas solidificadas e custos controlados" do organismo.