Relvado da Luz queimado, esburacado e remendado

A derrota com o Anderlechet (1-2), na apresentação aos sócios, foi o menos. Pior, para o Benfica, é o estado do tapete do Estádio da Luz, esburacado, às manchas e com muita areia à vista.

O relvado foi substituído após dois concertos de Ed Sheeran, no início de junho. No jogo com o Anderlecht, na noite de quarta-feira, apresentou muitas peladas e ainda mais remendos.

Além dos concertos, e já depois de transplantado novo relvado, o Estádio da Luz também recebeu o Congresso Internacional de Testemunhas de Jeová, a 28 de junho, mas não terá sido por aí que apareceram os problemas, até porque foram tomadas medidas para que o pavimento de jogo não fosse pisado durante o congresso.

A origem do problema, segundo próprio Benfica, esteve numa disfunção do sistema de rega, que esteve fora de serviço durante algumas horas. Foi o que bastou e mais ainda com as altas temperaturas verificadas nos últimos dias, para que algumas zonas do relvados tivessem sido queimadas pelo sol, o que obrigou à replantação de remendos.

Apesar deste contratempo, o Benfica garante que o relvado estará em boas condições para o arranque do campeonato, a 11 de agosto, com o Paços de Ferreira.