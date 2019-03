Renato Sanches descontente no Bayern

Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio português mostra-se frustrado com os poucos minutos em campo e admite procurar outro clube para jogar com mais regularidade

O internacional português Renato Sanches está descontente no Bayern de Munique, em particular pela pouca utilização ao serviço do hexacampeão alemão de futebol. "Não estou feliz aqui", disse o médio de 21 anos, à revista alemã Kicker.

O médio ex-Benfica admitiu sentir-se frustrado por "trabalhar muito" e continuar de fora das escolhas do treinador, o croata Niko Kovac.

Com contrato até 2021, Sanches fez este ano 21 jogos pelos bávaros, em todas as competições, mas quase sempre como suplente e com poucos minutos, e ficou de fora da mais recente convocatória da seleção portuguesa, ao serviço da qual se sagrou campeão europeu em 2016.

À publicação alemã, o médio admite que poderá "ter de procurar outro clube" para poder "jogar mais".

A última vez que o internacional luso foi titular, que é também a última vez em que atuou mais de 30 minutos no mesmo jogo, foi em 24 de novembro de 2018, com o Fortuna Dusseldorf (3-3).