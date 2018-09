Rita Salcedas Hoje às 17:06 Facebook

Depois de Renato Sanches, ex-jogador da Luz, ter tirado a barriga de misérias, ao marcar um dos golos do Bayern Munique frente ao Benfica (0-2), na quarta-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões, os dirigentes do clube alemão deixaram elogios ao português e aos adeptos encarnados.

Quando o letrista Carlos Tê compôs o verso "Nunca voltes ao lugar onde já foste feliz" - que Rui Veloso viria a cantar em "As regras de sensatez" - não estava, certamente, a pensar em Renato Sanches, que, ontem, voltou à casa onde jogou 10 anos e apontou o primeiro golo da carreira com a camisola do Bayern, dando a vitória folgada aos bávaros.

Logo após o intervalo, o médio levou a bola de uma área à outra, passou para Ribery, que cruzou para a pequena área, onde Renato concluiu, atirando com sucesso à baliza. Além de não ter festejado o golo - razões não lhe faltariam para rebolar na relva - o português pediu desculpa aos adeptos, que lhe responderam com uma enorme salva de palmas.

"Gostei muito da exibição do Renato. Fico muito feliz pelo rapaz. Agora temos um novo jogador, para aqueles inteligentes que diziam que tínhamos poucos jogadores", atirou o presidente do Bayern, Uli Hoeness, em declarações à revista desportiva alemã "Kicker".

O diretor-executivo dos bávaros, Karl-Heinz Rummenigge, que há uns dias tinha deixado bem clara a vontade do clube em contar com o jovem de 21 anos, também dirigiu palavras lisonjeiras ao português. "Renato não tem tido tempos fáceis connosco nem, no ano passado, no Swansea. Acho ótimo que o treinador lhe tenha dado a oportunidade de jogar na sua antiga casa", começou por dizer Rummenigge, durante o jantar da equipa no hotel Ritz, em Lisboa, onde a comitiva alemã esteva instalada.

Dirigindo-se diretamente ao português, que não celebrou o golo que marcou ao antigo plantel, o dirigente parabenizou-o pelo momento. "Aproveitaste a oportunidade de forma brilhante, jogaste muito bem e até fizeste o 0-2. O que nos alegrou a todos na realidade foi o gesto depois de teres marcado golo, porque, apesar de não teres celebrado, os adeptos do Benfica celebraram. Isso foi um gesto bonito e tu mereces. Parabéns!", afirmou, citado pela "Kicker".

Renato Sanches, ex-Benfica a atuar pelo Bayern Munique, não tem tido grandes vitórias profissionais desde que deixou a Luz, em 2016, ano em que foi contratado pelo Bayern, de onde saiu no ano seguinte, emprestado ao Swansea, para agora regressar à Alemanha. O golo de quarta-feira frente ao clube encarnado foi, aliás, o primeiro apontado pelo jogador desde então. No início desta época, o treinador do Bayern, Niko Kovač, manifestou, várias vezes, vontade em contar com o português, em quem parece ter apostado.