"Renato Sanches melhorou muito. Muitas vezes é o melhor nos treinos"

Renato Sanches não tem atravessado momentos fáceis no Bayern Munique, mas foi defendido esta segunda-feira por um companheiro de equipa.

O início de temporada de Renato Sanches no Bayern Munique não tem sido fácil. Depois de ter sido pouco utilizado frente ao Hertha de Berlim e ter pedido para sair - declarações que lhe valeram uma multa -, o presidente do campeão alemão pediu calma ao ex-jogador do Benfica.

Esta segunda-feira, o jogador português foi defendido por Niklas Sule, companheiro de equipa do médio no clube alemão.

"Há muitos jogadores de classe mundial no Bayern, a competitividade é enorme, por isso ele deve compreender que por isso o treinador não o coloca em campo. Não tem tido vida fácil aqui mas melhorou muito, é várias vezes o melhor nos treinos. Trata-se de um jogador que pode fazer a diferença", disse ao Sport1.