Renato Sanches nos inscritos do Bayern para a Liga dos Campeões

O futebolista português Renato Sanches está entre os inscritos do Bayern Munique para a Liga dos Campeões.

Na lista final de inscritos disponibilizada pela UEFA, a surpresa recaiu no internacional português formado no Benfica, após uma época conturbada com lesões e em que somou poucos minutos nos ingleses do Swansea. Esta temporada ainda não somou qualquer minuto pelos bávaros, mas, ainda assim, mereceu a confiança do técnico Niko Kovac para a liga milionária.

O campeão da Europa em 2016 ao serviço de Portugal, que voltou aos convocados de Fernando Santos para os jogos com a Croácia e Itália, vai reencontrar os 'encarnados' no grupo E, mas sem grego Samaris e o brasileiro Luisão, ambos preteridos por Rui Vitória. Inseridos no mesmo grupo, o AEK de Atenas terá a contributo dos portugueses Hélder Lopes e André Simões.

O Atlético de Madrid, de Espanha, inscreveu o também extremo Gelson Martins, num grupo que terá ainda Raphael Guerreiro a atuar pelo Borrusia Dortmund e Rony Lopes pelos franceses do Mónaco, treinados por Leonardo Jardim.

O médio João Mário não vive dias fáceis no regresso a Milão e não conta para o técnico Luciano Spalletti. O português, de 25 anos, já tinha ficado de fora das escolhas da seleção nacional para os jogos com a Croácia e a Itália, e ainda não jogou na presente temporada, depois de em 2017/18 ter estado dividido entre os italianos e os ingleses do West Ham, por empréstimo.

Cristiano Ronaldo, que esta temporada se transferiu para os italianos do Juventus, entra naturalmente nas escolhas, assim como o colega de equipa João Cancelo, que vão encontrar os compatriotas Rúben Vezo e Gonçalo Guedes no Valência.

De resto, o Lyon inscreveu o guarda-redes Anthony Lopes, o Barcelona, Manchester United e Nápoles integraram os defesas Nélson Semedo, Diogo Dalot e Mário Rui, respetivamente.