Renato Sanches: "Porquê isto? Todos os jovens jogam menos eu"

Renato Sanches deu uma entrevista esta quarta-feira na qual não escondeu o descontentamento pela pouca utilização no Bayern de Munique.

Depois de uma boa época ao serviço do Benfica, Renato Sanches foi transferido para o Bayern de Munique em 2016 mas o que poderia ser um grande passo na carreira acabou por se tornar um percurso difícil para o médio. O português, de 21 anos, tem sido pouco utilizado no clube germânico tendo sido cedido ao Swansea na época passada.

Em entrevista ao jornal alemão "Bild", Renato Sanches não escondeu a desilusão e admitiu sentir alguma mágoa pelo pouco tempo que foi utilizado no Bayern, deixando dúvidas em relação ao futuro.

"Despedi-me do Niko Kovac na quarta-feira. Se foi por um tempo ou definitivamente, eu não sei. Eu quero jogar mais. Neste momento, não sei se irei continuar no Bayern. Não sei se faz sentido continuar a tentar. Joguei muito pouco e estou desiludido. Às vezes pergunto-me a mim mesmo: 'porquê isto?'. Todos os outros jovens jogadores jogam menos eu. Mostrei nos treinos que sou um bom jogador. Tive poucas oportunidades comparativamente com os outros jovens jogadores. Não quero ser novamente emprestado. Se sair, vou sair definitivamente", atirou.

Esta época, o médio participou em 24 jogos e marcou dois golos.