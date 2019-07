JN Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bayern Munique venceu, na madrugada desta quarta-feira, o Milan, por 1-0. O português Renato Sanches foi titular.

Continua a preparação do Bayern Munique para a nova época e, no jogo frente ao Milan, realizado na madrugada desta quarta-feira, os bávaros bateram os italianos do Milan, por 1-0, com golo de Goretzka (45+3).

O português Renato Sanches, que tem preparado a pré-época para se mostrar ao treinador Niko Kovac, foi titular e jogou durante 59 minutos.