Rennes deixa Lyon fora da final da Taça de França

O Rennes é o primeiro finalista conhecido da Taça de França, depois de ganhar por 3-2 a meia-final que disputou no terreno do favorito Olympique de Lyon.

O adversário da final, marcada para 27 de abril no Stade de France, será o vencedor do PSG-Nantes, que se joga esta quarta-feira.

O resultado acentua a crise no Lyon, atual terceiro no campeonato, mas com o treinador Bruno Genesio no centro das críticas e perto de ser despedido pelo presidente do clube, Jean-Michel Aulas.

O Lyon tinha como forte objetivo de época a Taça, que já não vence desde 2012.

Bertrand Traoré (47 minutos) e Moussa Dembele (75, de grande penalidade) marcaram para o Lyon, em cuja baliza esteve o português Anthony Lopes, enquanto que o Rennes chegou ao golo por M'Baye Niang (40), Benjamin André (55) e Ramy Bensebaini (81).