Rennes surpreende PSG e ganha Taça de França

Hoje às 22:59, atualizado às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Neymar e companhia desperdiçou uma vantagem de dois golos e acabou derrotada no desempate por penáltis (7-6).

O Rennes conquistou, este sábado, a terceira Taça de França do clube, a primeira desde 1971. Quase 50 anos depois, volta a ser feliz na segunda competição francesa, desta vez às custa do Paris Saint-Germain, derrotado no desempate por grandes penalidades (7-6).

Daniel Alves e Neymar ainda deram dois golos de avança ao campeão francês, mas o Rennes reagiu, empatou no tempo regulamentar, aguentou o prolongamento e depois foi mais eficaz nos penáltis. Nkunku desperdiçou a grande penalidade que consumou a derrota dos parisienses.

O Rennes não ganhava um troféu desde 1990, ano em foi campeão da segunda liga francesa.