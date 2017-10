Réplica da Bola de Ouro de CR7 rende 600 mil euros

Ontem às 22:08 Facebook

O negócio foi concretizado na noite de segunda-feira por um homem israelita numa gala solidária.

Uma réplica da Bola de Ouro conquistada por Cristiano Ronaldo em 2013 foi arrematada, na segunda-feira à noite, por 600 mil euros por um homem de negócios israelita no âmbito da gala solidária "Make a Wish".

Vários artistas plásticos doaram obras de arte para serem licitadas online e, além de viagens e outros artigos doados, alguns dos quais pelo empresário português de futebolistas Jorge Mendes, havia um camarote para três pessoas em Old Trafford, estádio do Manchester United, com direito a jantar e a ver jogo, oferecido pelo treinador José Mourinho e licitado por 30 mil euros.

A réplica da Bola de Ouro de Ronaldo foi arrematada por 600 mil euros, adquirida por Idan Ofer, israelita radicado em Inglaterra, homem de negócios nas áreas dos transportes, perfurações e minérios e conhecido filantropo.

A Fundação Make-A-Wish é uma organização sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos, que organiza experiências designadas como "realização de desejos" para crianças entre os 3 e os 17 anos em risco de vida e que não dispõem de condições para obterem tratamento médico adequado.