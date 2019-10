Representante de Ricciardi culpa Varandas pela falta de união

Luís Mota Hoje às 01:12 Facebook

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi acusado de ser o responsável da falta de união no universo leonino pelo representante de José Maria Ricciardi na assembleia geral da SAD verde e branca.

O momento de maior tensão da reunião magna da sociedade sportinguista ocorreu já depois da meia-noite desta quarta-feira, durante a discussão do terceiro ponto da ordem de trabalhos, referente ao voto de confiança. O representante de José Maria Ricciardi, que ontem iniciou movimentações no sentido de apresentar uma alternativa à atual liderança, acusou Varandas de ser o responsável pela atual falta de união no clube verde e branco. Pelo que foi possível apurar, pelo menos mais três acionistas fizeram intervenções no mesmo sentido.

Estão presentes 37 dos 50 acionistas inscritos na assembleia geral da sociedade e pela 1 hora a contestação tinha voltado a baixar de tom, sendo que se estava a discutir o quinto dos sete pontos da ordem de trabalhos. A reunião, recorde-se, arrancou por volta das 20 horas da passada terça-feira.