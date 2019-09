"Resultado exagerado para o que se passou em campo", reconhece Conceição

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:44 Facebook

Após a vitória (3-0) frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição elogiou a exibição da equipa vimaranense, considerando o resultado "exagerado".

"Quero dar os parabéns ao Vitória, que fez um excelente jogo, mesmo com as dificuldades de ficar com menos um jogador no início do jogo. Fizemos um golo e pensávamos que as coisas seriam mais fáceis. E no futebol tornam-se difíceis quando deixamos de fazer o nosso trabalho: falo defensivamente, porque está tudo associado. Na dinâmica ofensiva fomos previsíveis na utilização da largura. De certa forma não provocámos alguma indefinição na última linha do Vitória", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos, deixando elogios à equipa de Ivo Vieira.

"Na segunda parte sentimos que devíamos provocar mais o Vitória no último terço. O Vitória teve o espírito fantástico de nunca baixar os braços. Na minha opinião, foi um resultado algo exagerado para o que se passou em campo", acrescentou.

O F. C. Porto venceu (3-0) o Vitória de Guimarães na quarta jornada da Liga. Os vimaranenses ficaram reduzidos a dez aos 45 segundos, após a expulsão de Tapsoba, e Marega marcou o primeiro golo dos dragões. Al Musrati e Pepe saíram lesionados. Já na segunda metade, o Vitória ficou reduzido a nove, por expulsão de Davidson. Marcano e Marega, novamente, ampliaram a vantagem dos azuis e brancos.