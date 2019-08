APOEL impõe nulo ao Ajax, Brugge e Slavia com pé e meio na fase de grupos

Ontem às 22:34 Facebook

Os cipriotas do APOEL impuseram um nulo na receção ao Ajax na primeira mão do 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, enquanto Brugge e Slavia de Praga estão com 'pé e meio' na fase de grupos.

O empate sem golos no APOEL-Ajax só surpreendeu quem não viu o jogo, porque a equipa cipriota, a jogar com um bloco baixo na primeira parte, anulou o ataque holandês e, na segunda metade, soltou-se, tendo criado as melhores oportunidades para marcar perante uma equipa que na edição passada alcançou as meias-finais da prova.

Nos outros dois jogos de hoje do 'play-off', os belgas do Club Brugge e os checos do Slavia de Praga foram claramente superiores aos austríacos do LASK Linz e aos romenos do Cluj, respetivamente, apesar de terem vencido pela diferença mínima.

O Brugge marcou muito cedo, logo aos 10 minutos, pelo avançado Hans Vanaken, através de um penálti, mas ao longo do jogo criou várias oportunidades para aumentar a vantagem, desperdiçadas pelos seus dianteiros.

Na Roménia, o Slavia marcou aos 28 minutos, pelo médio Lucas Masopust, ao rematar sem deixar cair a bola de fora da área, lance que culminou uma primeira parte em que a equipa foi claramente dominadora e que soube, na segunda, controlar a reação do Cluj em busca do empate.