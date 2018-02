"Retirámos o F. C. Porto de um troféu, agora lançamos outro", diz Jesus

JN Hoje às 10:12 Facebook

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, fez esta terça-feira a antevisão do terceiro clássico da época com o F. C. Porto, agendado para quarta-feira, no Dragão, e lamentou o curto tempo de recuperação da equipa leonina, salientando, porém, que isso não desvia a equipa do objetivo: "Queremos estar na final, no Jamor". Sobre a convulsão no clube, o técnico assegurou que não afeta o plantel.

"No primeiro troféu [a Taça da Liga], fizemos a meia final com o F. C. Porto e conseguimos ganhar. Agora é a Taça de Portugal. Queremos estar na final, no Jamor, e volta a ser o F. C. Porto", afirmou Jesus, explicando o que espera para o jogo de quarta-feira. "Vamos encontrar um F. C. Porto como encontrámos em Alvalade e em Braga. Com estratégias muito fortes de ambas equipas, que praticamente se anularam uma à outra".

"Já retirámos o F. C. Porto do primeiro troféu, agora vamos lançar o segundo", provocou o técnico leonino, revelando, contudo, que não houve espaço para preparar a equipa para a visita à Invicta. "Claro que o tempo de recuperação pesa. Mas mais importante é que não ter tempo para preparar os jogos. Temos de trabalhar em cima da recuperação do jogo com o Estoril", acrescentou.

Jesus comentou, ainda, os casos clínicos, revelando que Bas Dost e Podence estarão fora do clássico: "São casos muito mais graves que o Gelson. Há uma réstia de esperança que o Gelson possa recuperar", atirou, sem qualquer certeza, visto que "os jogadores vão todos para o Porto". "Será o primeiro treino depois do jogo com o Estoril. Vamos ver como a equipa está", rematou.

Será, também, nessa sessão de trabalho no Norte que o treinador do Sporting definirá a estratégia para a visita ao F. C. Porto. Até porque pesará o facto de ser uma eliminatória a disputar a duas mãos: "A estratégia será completamente diferente do que se fosse um jogo para o campeonato. Estão em causa dois jogos. Vou olhar de maneira diferente".

Já sobre o momento conturbado que o clube de Alvalade atravessa a nível interno, com o presidente Bruno de Carvalho a colocar a demissão dos órgãos sociais nas mãos dos sócios leoninos, Jesus assegurou: "Diretamente não sentimos nada. Tentamos que isso não se possa sentir no grupo. Temos estado à margem desta situação, mas compreendo perfeitamente o nosso líder. O Sporting tem vindo a crescer nos últimos anos. É normal e natural que politicamente ele possa tomar decisões que favoreçam o crescimento do clube".