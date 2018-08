Revelada ata de reunião do Sporting

26 Maio 2018 às 12:48 Facebook

O Conselho Diretivo do Sporting enviou aos sócios, este sábado, a ata da reunião realizada na quinta-feira, com o objetivo de pôr fim a um conjunto de "mentiras inaceitáveis" tornadas públicas.

"A bem da transparência e da verdade dos factos, e porque estamos a viver tempos de exceção, vimos por este meio facultar a ata da reunião, realizada na passada quinta-feira, dia 24 de Maio, no Estádio José Alvalade, entre os Órgãos Sociais", lê-se na mensagem que os sócios sportinguistas receberam, durante a manhã, no correio eletrónico.

"Cremos ser esta a única forma de pôr cobro a um conjunto de especulações e mentiras inaceitáveis, postas a circular no espaço público, que penalizam e prejudicam os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal", continua a nota que acompanha a ata da reunião, na qual constam várias intervenções do presidente do clube, Bruno de Carvalho, e do presidente da mesa da Assembleia-Geral (AG), Jaime Marta Soares.

No documento, revela "O Jogo", o presidente leonino foi enumerando os "danos" que a marcação de uma AG no sentido de destituir o Conselho Diretivo traria ao emblema de Alvalade, com Marta Soares a acusar o líder sportinguista de querer passar "a sua ata, do presidente Bruno de Carvalho", que não era a da "reunião havida".

Os representantes da Mesa consideram que o documento é "manipulado e não reflete as propostas nem as intervenções dos membros da Mesa da Assembleia Geral" na reunião, adiantou o "DN".

