Reviravolta alucinante do Tondela na fuga à descida

O Tondela venceu o Portimonense, por 3-2, depois de ter ido para o intervalo a perder por dois golos, e deixou os lugares de despromoção.

Superior durante toda a primeira parte, o Portimonense construiu uma confortável vantagem de dois golos nos primeiros 45 minutos. Jadson inaugurou o marcador, aos 25 minutos, e deu o mote para Paulinho assinar o 2-0, em cima do descanso.

O jogo parecia de feição para os algarvios. Contudo, o Tondela nunca desistiu de lutar pelo resultado e protagonizou uma reviravolta alucinante. Tomané devolveu a esperança aos beirões, aos 63 minutos, e Pité empatou, aos 72, com um golo de belíssimo efeito.

Ricardo Costa, que foi expulso nos instantes finais do desafio, encarnou o papel de herói do encontro e assinou a "remontada", aos 85 minutos. O Tondela passa a somar 28 pontos e deixa a zona descida, relegando o Nacional (27 pontos) para a antepenúltima posição. O Portimonense é nono, com 32.