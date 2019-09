Reviravolta do Bolonha termina em serenata ao treinador no hospital

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:36 Facebook

Após conseguir uma vitória (4-3) frente ao Brescia, o plantel do Bolonha foi até ao hospital onde Sinisa Mihajlovic está internado fazer uma serenata ao técnico, que está a lutar contra uma leucemia.

Em julho, Mihajlovic, treinador que chegou a ser contratado para o comando técnico do Sporting ainda pela direção de Bruno de Carvalho, revelou que sofria de leucemia aguda. O técnico do Bolonha está, assim, impedido de acompanhar a equipa nos relvados, ainda que tenha estado no banco na primeira jornada da liga italiana.

Este domingo, o Bolonha conseguiu uma vitória por 4-3 frente ao Brescia, depois de estar a perder por 3-1 ao intervalo. Nos balneários, a equipa recebeu uma chamada de incentivo do técnico e, depois do triunfo, o plantel fez questão de se dirigir ao hospital onde Mihajlovic está internado para lhe fazer uma serenata. Um gesto que está a dar que falar em Itália.

Veja o momento: