Reyes no lugar de Danilo para o jogo com o Paços

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Paços de Ferreira na Mata Real, em jogo a contar para última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Diego Reyes foi o escolhido para dar lugar ao castigado Danilo e Aboubakar ficou de fora, dando lugar a Soares.

Para o jogo deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com Otávio (lesionado) e Danilo (castigado). Do lado da equipa da casa, Marco, Rui Correia e Welthon são as baixas.

Para o F. C. Porto seguir em frente, a vitória chega caso o Leixões não anule a diferença de dois golos dos azuis e brancos. O empate também pode servir aos azuis e brancos, desde que o clube de Matosinhos não vença o Rio Ave.

Onze do P. Ferreira: Defendi, Francisco Afonso, Miguel Vieira, Ricardo, Quiñones, André Leão, Gian, Diego Medeiros, André Leal, Hendrio e Luiz Phellype.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Diego Reyes, Marcano, Alex Telles, Herrera, André André, Ricardo Pereira, Brahimi, Marega e Soares.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Bruno Esteves (Setúbal).