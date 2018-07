Ricardinho: "As pessoas do Benfica podem não estar contentes mas eu estou"

Sofia Esteves Teixeira 28 Abril 2018 às 22:36 Facebook

Em declarações ao programa espanhol "Carrusel Deportivo", Ricardinho admitiu que há 70% de hipóteses de deixar o Movistar e falou da proposta do Sporting.

"É bom que se fale de números assim para o nosso desporto, porque não estamos habituados a isto. Quero, antes de mais, agradecer ao Sporting e ao outro clube que apresentou uma proposta. É algo incrível, muito bonito para o futsal e para mim. Não está nada decidido, estou a avaliar as propostas e a pensar muito sobre o assunto", começou por afirmar.

O melhor jogador do mundo de Futsal afirmou, porém, ainda não ser certo que vá representar os leões, salientando apenas que há uma grande probabilidade de deixar o Movistar.

"Neste momento diria que há 70 por cento de probabilidade de deixar o Inter Movistar, porque estamos a falar de números incríveis. O clube entende, vão tentar fazer um esforço para falar comigo, mas o clube sabe muito bem o que penso. Não estou a dizer que vai ser o Sporting ou o outro clube, até porque não posso falar sobre isso porque não quiseram dar a cara".

Quando questionado sobre o Benfica, clube que já representou, o internacional português garantiu que o passado no clube encarnado não afeta a decisão.

"São decisões que têm de ser tomadas com calma. Isto não vem no melhor momento porque vamos ter os playoffs e podemos continuar a fazer história neste clube. As pessoas do Benfica podem não estar contentes mas eu estou. É bom para mim, para o futsal, mas nada está decidido", concluiu.