Portugal joga, este sábado a final do Europeu de futsal, e Ricardinho quer o apoio dos portugueses. "Chegou o dia!! TODOS JUNTOS... RUMO AO SONHO!!", escreveu o melhor jogador do Mundo no Facebook.

Noutro post, publicado ontem, Ricardinho recordou os melhores momentos da meia-final contra a Rússia, que Portugal venceu por 2-1.