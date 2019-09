Ricardo Esgaio renova com o Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:50 Facebook

O Braga anunciou esta terça-feira a renovação de Ricardo Esgaio. O defesa de 26 anos prolongou o vínculo com os minhotos até 2024.

Depois de Ricardo Horta, o Braga anunciou esta terça-feira mais uma renovação: Ricardo Esgaio. O jogador mais utilizado por Sá Pinto esta época - participou nos nove encontros disputados pelos guerreiros - prolongou a ligação com o clube minhoto até 2024.

"Fiquei muito contente com a notícia. É um reconhecimento do meu trabalho e uma aposta em mim. Sinto-me em casa e sinto que cresci muito. Sinto-me mais maduro e quero ajudar o clube a crescer cada vez mais. Estou aqui para ajudar no que for necessário. Quero dar o melhor para poder ajudar a equipa. É sinal que estou a fazer bem o meu trabalho", disse o jogador.

Ricardo Esgaio chegou ao Braga em 2017/18. Ao serviço dos minhotos, disputou 91 jogos e marcou 4 golos.