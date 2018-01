Ricardo Ferreira é operado e termina época

Hoje às 16:43 Facebook

Ricardo Ferreira, do Sporting de Braga, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, problema que o afasta da competição até ao fim da temporada.

O defesa central, de 25 anos, magoou-se durante a primeira parte do encontro de quarta-feira, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa. Nos próximos dias, será operado, caindo por terra o seu sonho de participar no próximo Campeonato do Mundo.

Estreou-se pela seleção portuguesa em 14 de novembro, num duelo particular com os Estados Unidos. Nesta temporada, alinhou em 15 partidas do Braga e marcou um golo.