Ricardo, guarda-redes do Chaves, luta contra o cancro

Ricardo, guarda-redes do Chaves, e que já passou pelo F.C. Porto, está a lutar contra um cancro. A informação foi confirmada pelo atual clube.

"O Grupo Desportivo de Chaves e respetiva SAD vêm por este meio manifestar total solidariedade com o atleta Ricardo. O capitão do clube passa por um grave problema de saúde devido à descoberta recente de um problema oncológico", pode ler-se na publicação feita pelo clube transmontano no Facebook.

"Toda a estrutura da instituição está associada a este momento delicado, mas não temos dúvidas que irá fazer a defesa mais notável da sua vida", diz o Chaves.

Ricardo, de 37 anos, passou pelo F.C. Porto na época 2014/15 e chegou a Chaves em 2016/17. Esta época tinha feito um jogo.