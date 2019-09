Ricardo Horta renova com o Braga até 2024

Hoje às 18:45 Facebook

O extremo, que já conta 138 jogos pelo emblema braguista, prolongou a ligação ao clube por mais cinco temporadas.

O Sporting de Braga anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato de Ricardo Horta. O novo vínculo é válido até ao final da temporada 2023/24.

"Eu e o presidente temos a mesma ambição. Esta aposta do clube significa a recompensa do trabalho que tenho vindo a fazer. Foram três grandes anos, agora está a iniciar-se o quarto e espero que corra tão bem como até aqui. É um sentimento de orgulho porque é um prazer enorme jogar aqui e representar este clube", afirmou à televisão do clube.

Ricardo Horta, de 25 anos, cumpre a quarta época no Braga. Já conta com 138 jogos e 35 golos marcados.