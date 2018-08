Ricardo Pereira já está em Leicester e elogia futebol inglês

Sofia Esteves Teixeira 19 Maio 2018 às 23:17 Facebook

Ricardo Pereira, que este sábado foi oficializado como jogador do Leicester, deixou elogios ao futebol inglês e mostrou-se feliz pela transferência.

"Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para dar o meu melhor em prol da equipa. A atmosfera, os adeptos e o futebol da Premeir League tornam-no no melhor do mundo", disse o português em declarações ao canal do Leicester.

"Estou aqui para ajudar a equipa e o clube a atingir os seus objetivos", acrescentou Ricardo Pereira.

Claude Puel, treinador do Leicester, que conviveu com Ricardo durante uma época no futebol francês, ambos ao serviço do Nice, deixou elogios ao mais recente reforço.

"Estou satisfeitíssimo por ter um jogador com a qualidade do Ricardo no plantel da próxima temporada. Lembro-me muito bem dele no meu tempo no Nice", afirmou.

O F. C. Porto anunciou, este sábado, a saída do internacional português para o Leicester, a troco de 20 milhões de euros. Aos 24 anos, Ricardo Pereira, que conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e está nos convocados para o Mundial 2018, na Rússia, deixa o F. C. Porto depois de, na última temporada, ter participado em 43 jogos e marcado dois golos.