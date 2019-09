Ricardo Pereira marca no triunfo do Leicester sobre o Tottenham

Hoje às 15:06 Facebook

O defesa direito internacional português Ricardo Pereira iniciou este sábado a reviravolta no triunfo do Leicester sobre o Tottenham por 2-1, na abertura da sexta jornada da Liga inglesa de futebol.

O ex-jogador do F. C. Porto faturou aos 70 minutos, na sequência de uma assistência de Jamie Vardy, instantes depois de um golo anulado ao marfinense Serge Aurier, por fora de jogo milimétrico, que daria o 2-0 aos 'spurs', na frente do marcador desde os 29, graças a um tento do 'inevitável' Harry Kane.

Depois da igualdade, que já justificava, o conjunto da casa foi em busca do triunfo, assegurado aos 85 minutos, graças a um potente e colocado remate de fora da área de James Maddison.

Com este desaire, os 'spurs', vice-campeões europeus em título, somaram o nono jogo consecutivo sem ganhar fora na prova, incluindo dois empates e um desaire em 2019/20 e seis derrotas consecutivas a fechar o campeonato de 2018/19.

Na tabela, o Leicester saltou, provisoriamente, para o segundo lugar, com 11 pontos, enquanto o Tottenham é quinto, com apenas oito, podendo ficar a 10 do líder Liverpool (desloca-se no domingo ao reduto do Chelsea), após seis rondas.