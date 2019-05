Ricardo Pereira reage aos prémios de jogador do ano: "Não podia pedir mais"

Hoje às 15:17 Facebook

Ricardo Pereira foi eleito, esta terça-feira, como jogador do ano do Leicester, tanto pelos adeptos, numa votação online, como pelos próprios colegas de equipa

"Estou muito feliz. A primeira época na Premier League costuma ser difícil, por causa da adaptação. Apesar de ter tido algumas dificuldades no início, pouco a pouco consegui superá-las e adaptar-me bem, também com ajuda dos colegas e do staff do clube. Não podia pedir mais, a verdade é que não estava à espera que as coisas corressem tão bem", admitiu o lateral que o F. C. Porto transferiu, no último verão, para os ingleses do Leicester.

"Estes dois prémios são um motivo de orgulho, um reconhecimento muito grande. Fico muito contente por isso. Quero agradecer à minha família e aos meus amigos, que sempre estiveram comigo ao longo desta caminhada. Estão comigo nos momentos bons e, acima de tudo, nos menos bons, isso é o mais importante. Sem eles isto não seria possível", acrescentou o lateral português, em declarações à assessoria que o representa.

Nesta época de estreia na Premier League, Ricardo Pereira soma 36 jogos e dois golos marcados. O Leicester é nono classificado do campeonato inglês.