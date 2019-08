Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Quaresma assinou contrato com o Kasimpasa, do campeonato turco, depois de ter sido dispensado do Besiktas, adianta a televisão pública turca. O acordo visa uma época, com outra de opção.

Com 35 anos, o português vai alinhar no clube dos arredores de Istambul, cidade de onde não queria sair, segundo a comunicação social do país.