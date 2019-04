Hoje às 13:49 Facebook

O internacional português Ricardo Quaresma sofreu uma rutura parcial do ligamento deltóide do tornozelo esquerdo, informou este domingo o Besiktas, clube da liga turca de futebol.

De acordo com a curta nota publicada no site do Besiktas, Quaresma viajou para Portugal para realizar tratamento, não revelando o tempo de paragem.

Quaresma, de 35 anos, não joga no Besiktas desde 16 de março.