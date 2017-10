Ricardo Santos fecha Open de Hainan no 55.º lugar

Hoje às 12:06 Facebook

O português Ricardo Santos terminou o Open de Hainan em golfe, na China, no 55.º lugar, depois de, este domingo, ter efetuado uma última volta em 69 pancadas (três abaixo do Par do campo).

Ricardo Santos fez assim uma prova algo irregular, com 75 e 74 pancadas nos primeiro e terceiro dias, respetivamente, enquanto nos segundo e quarto dias fez percursos de 69 pancadas. No total, o jogador português efetuou 287 pancadas (uma abaixo do Par).

O sul-africano Erik van Rooyen, líder após a segunda volta, venceu a prova com um total de 270 pancadas (18 abaixo), menos duas do que o duo segundo classificado, composto pelo finlandês Tapio Pulkkanen e pelo escocês Grant Forrest.