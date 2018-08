Ricciardi falta a debate com Dias Ferreira

JN Hoje às 22:15 Facebook

O debate entre José Maria Ricciardi e Dias Ferreira, ambos candidatos à presidência do Sporting, estava marcado para as 20 horas desta quarta-feira, mas acabou por não se realizar.

A candidatura de Ricciardi comunicou que estava numa ação de campanha no Algarve e que por isso seria Zeferino Boal a estar na Sporting TV.



A proposta foi recusada por Dias Ferreira que foi a estúdio fazer uma declaração sobre o assunto e dizer o que considerou, da parte de Ricciardi, um "comportamento de dono disto tudo."



A candidatura de Dias Ferreira emitiu depois um comunicado que pode ler na íntegra:



"O Sporting não tem dono, tem sócios



Por unanimidade, todas as candidaturas acordaram dar prioridade à Sporting TV nos debates entre os vários candidatos às eleições de 8 de setembro de 2018, tendo sido aprovado o calendário que foi sorteado pelo canal do nosso clube.



Ficou ainda acordado que os candidatos a presidente do Conselho Directivo não poderiam ser representados por outros elementos da sua lista.



Cumprindo este acordo de forma escrupulosa, tal como previsto, apresentei-me hoje às 19:45 para debater com o Dr. José Maria Ricciardi, nos estúdios da Sporting TV.



Violando o acordado, o Dr. José Maria Ricciardi enviou às 19:30, 30 minutos antes da hora prevista para o início do debate, um comunicado à Sporting TV anunciando que se fazia representar por um dos elementos da sua candidatura, por se encontrar "no Algarve".



O Dr. Ricciardi mentiu!



Mentiu mais uma vez durante esta campanha, tendo chegado aos estúdios da Sporting TV às 20:30 para debater com o candidato João Benedito.



Este comportamento não é digno de um candidato a presidente do Sporting Clube de Portugal.



Lamento profundamente este inaceitável desrespeito para com os sócios do Sporting Clube de Portugal e que o Dr. José Maria Ricciardi se comporte, mais uma vez, como uma espécie de "Dono Disto Tudo", com arrogância e desprezo para com os principios fundadores do nosso clube.



O Sporting não é isto, o Sporting não precisa disto.



Sou candidato a Presidente de todos os Sportinguistas, tenho 55 anos de sócio, 40 anos de dedicação ao nosso clube e, hoje como sempre, defenderei intransigentemente os interesses de todos nós.





Lisboa, 29 de Agosto de 2018



José Eugénio Dias Ferreira"