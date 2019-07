Richarlison dedica golo à bisavó mas... esquece-se do nome

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:37 Facebook

Depois da conquista da Copa América, Richarlison protagonizou um momento insólito na zona de entrevistas rápidas. O jogador quis deixar uma dedicatória especial à bisavó mas acabou por se esquecer do nome.

O Brasil conquistou este domingo a Copa América pela nona vez, ao vencer o Peru por 3-1. A par de Éverton e Gabriel Jesus, Richarlison fez o gosto ao pé pelos canarinhos, de grande penalidade, numa altura em que a seleção brasileira vencia por 2-1 e estava reduzida a dez jogadores.

Ora, num momento tão especial, o avançado do Everton, de 22 anos, fez questão de dedicar o golo à bisavó mas acabou por protagonizar um momento insólito ao não se conseguir lembrar do nome.

"Esqueci-me... É muita emoção e acabamos por nos esquecer. Não me consigo lembrar do nome dela. O importante é o carinho e que consegui marcar o golo para ela. Se me lembrar eu depois digo", disse Richarlison meio atrapalhado. Já se costuma dizer que o que conta é a intenção...

Veja o momento: