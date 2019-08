Rifa dos penáltis sai a Jesus e ao Flamengo

Hoje às 10:15 Facebook

Maracanã festeja apuramento para os quartos de final da "Champions" sul-americana, à custa do Emelec (2-0 e 4-2 nos penáltis).

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, qualificou-se para os quartos de final da Taça dos Libertadores, ao eliminar os equatorianos do Emelec na "lotaria" dos penáltis (4-2), no Maracanã, em partida disputada nesta quarta-feira (já na madrugada desta quinta-feira em Portugal).

Depois da derrota no Equador, por 2-0, o "Mengão" igualou rapidamente a eliminatória, graças a dois golos de Gabriel Barbosa. "Gabigol", como é alcunhado o ex-jogador do Benfica, marcou aos 10 e 19 minutos, o primeiro de penálti, assinalado por falta sobre Rafinha.

O empate na eliminatória subsistiu e o vencedor teve de ser encontrado através da marcação de grandes penalidades. O Flamengo converteu quatro. O Emelec falhou duas: Diego Alves deteve o remate de Arroyo e, ao oitavo pontapé, Queiroz atirou à barra.

Nos quartos de final, o Flamengo cruza-se com o Internacional, que voltou a vencer o Nacional de Montevideu, agora por 2-0. Marcaram Rodrigo Moledo e Paolo Guerrero, este já autor do 1-0 no Uruguai.

O Boca Juniors venceu (2-0) e eliminou o Athletico Paranaense, depois de já ter triunfado no Brasil por 1-0. Salvio entrou aos 75 minutos e fechou o marcador, aos 90+5. Foi o primeiro golo do ex-benfiquista pelos argentinos.

O clube argentino vai discutir o acesso às meias-finais com a Liga de Quito, do Equador, que, na terça-feira, eliminou o Olímpia Assunção, ao empatarem 1-1 no Paraguai (1-0 em casa).

No outro encontro de quarta-feira, os paraguaios do Cerro Porteño afastaram o San Lorenzo, ao vencerem em casa por 2-1, após o 0-0 na Argentina.