Rio Ave e Feirense empatam e prolongam jejum de vitórias

Rio Ave e Feirense empataram, 0-0, na partida que encerrou a 18.ª jornada do campeonato.

Não houve golos no duelo entre o Rio Ave e Feirense, duas equipas que atravessam uma longa série sem vencer e que vai prolongar-se, pelo menos, durante mais uma jornada.

Em Vila do Conde, apesar de não ter havido golos, ambas as formações criaram situações para desfazer o nulo no marcador. Na primeira parte, Diego Lopes, em excelente posição para alvejar a baliza do Feirense, não acertou na bola. Na resposta, José Valencia obrigou Léo Jardim, guarda-redes do Rio Ave, a uma excelente defesa.

No segundo tempo, o cabeceamento de Buatu não levou a melhor direção e a bola passou a centímetros do poste da baliza visitante. Do lado contrário, continuou o duelo entre José Valencia e Léo Jardim, mas o guardião brasileiro levou sempre a melhor. Ainda assim, a última ocasião foi do Rio Ave, com João Schmidt a ver o golo negado por uma excelente intervenção de Alampasu.

Assim, Daniel Ramos continua sem vencer desde que chegou ao comando técnico do Rio Ave, somando uma derrota e dois empates. Além disso, a formação de Vila do Conde já leva nove jornadas consecutivas sem ganhar, tendo ganho pela última vez à oitava jornada, frente ao Chaves, quando era Daniel Ramos treinador dos flavienses.

O jejum de vitórias do Feirense é ainda maior, pois a equipa de Nuno Manta Santos não ganha para o campeonato desde agosto, quando derrotou o Vitória de Guimarães na segunda jornada. A equipa de Santa Maria da Feira não conquista três pontos num jogo há 15 rondas seguidas, mantendo-se no penúltimo lugar com 14 pontos, a dois da zona de permanência.