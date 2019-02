Rio Ave e Tondela empatados

Ontem às 23:05 Facebook

No jogo de abertura da 20.ª jornada da primeira liga de futebol, disputado esta sexta-feira, em Vila do Conde, Rio Ave e Tondela neutralizaram-se (2-2).

O Rio Ave foi o primeiro a marcar, por intermédio de Galeno, mas deixou-se empatar ainda na primeira parte, com um golo da autoria de Delgado. Já no segundo tempo, o Tondela adiantou-se no marcador (Tomané, 52 m), mas não pôde segurar a vantagem, sobretudo depois que se viu reduzido a dez (Ricardo Alves foi expulso por acumulação de cartões amarelos, ao minuto 61).

A equipa de Vila do Conde aproveitou a superioridade numérica, foi em busca da baliza do Tondela e chegou ao empate, com um remate de Bruno Monteiro (74 m) e também com a colaboração do guarda-redes Cláudio Ramos, que ficou muito mal visto no lance.

Até final, o Rio Ave ainda procurou a sétima vitória no campeonato, mas teve de contentar-se com o sétimo empate. A equipa de Vila do Conde segue no nono lugar, com 25 pontos.

O Tondela somou o quinto empate e mais um ponto na fuga aos últimos lugares. A equipa da Beira vai na 12.ª posição, com vinte pontos e quatro unidades acima da linha de água.